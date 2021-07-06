Талант и профессионализм: экс-тренер Артема Довбика рассказал о своем воспитаннике

Тренер футболиста сборной Украины Артема Довбика Сергей Ковалевич рассказал в интервью Фактам ICTV о своем ученике и карьерном пути 24-летнего спортсмена.

Он рассказал, что Артем занимался в черкасской спортшколе с семи лет и всегда старался. Наставник считает, что молодой нападающий должен еще больше работать на тренировках и реализовывать свои моменты во время игры, ведь его талант пока не полностью раскрыт.

— С тех пор как Артем занимался здесь, потом он ушел в профессиональный спорт, дальше он играл в Европе, было понятно, что его уровень мастерства будет расти с каждым годом. Потому что задатки у него очень крепкие и потенциал — он еще даже сегодня полностью не раскрылся. Я думаю, что на процентов 50, 60… Я счастлив, что я причастен к его воспитанию, — заявил тренер Довбика.

Он также отметил, что когда тренировал Артема, было над чем работать в плане футбольного мастерства. Но при этом тренер подчеркивает, что матч со Швецией показал его высокие профессиональные качества.

— Было что совершенствовать, и он очень много работал сам над собой. Видно, что у него есть мечта и он не остановится. У него отличная координация, умение работать с мячом. Немного надо было поработать с тем, чтобы выровнять стопы, чтобы он работал более гибко. Судя по тому, что мы видели — многое удалось, — сказал Сергей Ковалевич.

Напомним, Довбик принес победу сборной Украины в 1/8 финала Евро-2020 в матче со сборной Швеции. Он забил решающий мяч головой, выйдя на замену в дополнительном тайме. В результате Украина победила со счетом 2:1 и впервые в своей истории пробилась в четвертьфинал Чемпионата Европы.

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