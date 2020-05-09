Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Видео / Украина

После ночных атак, стрельба не утихает и днем: бойцы ООС о ситуации на фронте

Российско-оккупационные войска 9 мая 7 раз атаковали тех, с кем бок о бок воевали деды более 75-ти лет назад. Четверо армейцев ранены.

После ночных атак, стрельба не утихает и днем. На участках, где к врагу считанные метры, даже происходят словесные баталии.

Украинские армейцы, как и наши предки, берутся усмирять врага. И хотя принцип ведения современной окопной войны от Второй мировой отличается, противник не достигает цели, и терпит поражение.

Напомним, российские боевики обстреляли батальон Донбасс фосфорными снарядами.

Теги:

По теме

Засады снайперов и разведка беспилотниками: как действует враг на передовой
Засады снайперов и разведка беспилотниками: как действует враг на передовой
Отомстили за смерть бойца: силы ООС уничтожили машину боевиков
Отомстили за смерть бойца: силы ООС уничтожили машину боевиков
Стрельба ежедневно, в домах разрываются снаряды — мирные жители о враге на Донбассе
Стрельба ежедневно, в домах разрываются снаряды — мирные жители о враге на Донбассе
Бойцам ООС волонтеры передали почти 10 тыс. масок, а дипломаты — часть зарплат
Бойцам ООС волонтеры передали почти 10 тыс. масок, а дипломаты — часть зарплат
Работает профессиональная российская армия — бойцы Нацгвардии о противнике на Донбассе
Работает профессиональная российская армия — бойцы Нацгвардии о противнике на Донбассе
Враг на передовой использует разведку и снайперов: ситуация в зоне ООС
Враг на передовой использует разведку и снайперов: ситуация в зоне ООС
Куличи от родственников и обстрелы боевиков — Пасха в зоне ООС
Куличи от родственников и обстрелы боевиков — Пасха в зоне ООС
Коронавирус на передовой: как ВСУ готовятся к борьбе с Covid-19
Коронавирус на передовой: как ВСУ готовятся к борьбе с Covid-19

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх