После ночных атак, стрельба не утихает и днем: бойцы ООС о ситуации на фронте

Российско-оккупационные войска 9 мая 7 раз атаковали тех, с кем бок о бок воевали деды более 75-ти лет назад. Четверо армейцев ранены.

После ночных атак, стрельба не утихает и днем. На участках, где к врагу считанные метры, даже происходят словесные баталии.

Украинские армейцы, как и наши предки, берутся усмирять врага. И хотя принцип ведения современной окопной войны от Второй мировой отличается, противник не достигает цели, и терпит поражение.

Напомним, российские боевики обстреляли батальон Донбасс фосфорными снарядами.