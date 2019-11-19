После решения долговых споров в Чкаловском включили отопление
В поселке Чкаловское на Харьковщине наконец горячие батареи. Отопление здесь ждали почти тысяча человек.
В населенном пункте даже объявили чрезвычайное положение. Критическая ситуация сложилась из-за долгов коммунального предприятия, которое работало здесь до 2017 года. Сейчас оно в состоянии ликвидации.
Смотрите: Гончарук привез на Львовщину тройные зарплаты и пообещал дать тепло
Нафтогаз из-за долгов предприятия не хотел давать топливо. Договориться удалось лишь после того, как новообразованное коммунальное предприятие взяло на себя долги предшественников.
Напомним, в Новом Роздоле на Львовщине сложилась критическая ситуация с отоплением. Под угрозой оказалась подача воды.
2019-11-19
Теги: Опалення, Отопительный сезонЕсли вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.