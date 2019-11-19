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Після вирішення боргових суперечок у Чкалівському увімкнули опалення

У селищі Чкалівське на Харківщині врешті гарячі батареї. Опалення тут чекали майже тисяча людей.

У населеному пункті навіть оголосили надзвичайний стан. Критична ситуація склалася через борги комунального підприємства, яке працювало тут до 2017 року. Нині воно у стані ліквідації.

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Нафтогаз через борги підприємства не хотів давати паливо. Домовитися вдалося лише після того, як новостворене комунальне підприємство взяло на себе борги попередників.

Нагадаємо, у Новому Роздолі на Львівщині склалася критична ситуація з опаленням. Під загрозою опинилося подавання води.

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