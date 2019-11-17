В Новом Роздоле на Львовщине сложилась критическая ситуация с отоплением. Под угрозой оказалась подача воды.
В Новом Роздоле жителям до сих пор не включили отопление, а из-за чрезмерной нагрузки на сети без электричества оказались целые районы.
Как сообщают в Нафтогазе, под угрозой также подача воды в один из районов города.
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Такая ситуация в городе сложилась из-за того, что прошлой зимой на теплоэлектростанции произошла авария. Ее связывают с небрежностью предыдущего руководства.
В Нафтогазе отметили, что в этом году регламентные работы не финансировались и не проводились должным образом.
Поэтому они пригласили на встречу всех специалистов, в частности тех, которые уволились из-за задолженности, пообщаться и вместе решить ситуацию.
Ранее Факты ICTV писали, как начался отопительный сезон в Украине.
Источник: Нафтогаз