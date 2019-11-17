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Факты / Украина / Общество

Без отопления и электричества: в Новом Роздоле сложилась критическая ситуация

В Новом Роздоле на Львовщине сложилась критическая ситуация с отоплением. Под угрозой оказалась подача воды.

опалення

В Новом Роздоле жителям до сих пор не включили отопление, а из-за чрезмерной нагрузки на сети без электричества оказались целые районы.

Как сообщают в Нафтогазе, под угрозой также подача воды в один из районов города.

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Такая ситуация в городе сложилась из-за того, что прошлой зимой на теплоэлектростанции произошла авария. Ее связывают с небрежностью предыдущего руководства.

В Нафтогазе отметили, что в этом году регламентные работы не финансировались и не проводились должным образом.

Поэтому они пригласили на встречу всех специалистов, в частности тех, которые уволились из-за задолженности, пообщаться и вместе решить ситуацию.

Ранее Факты ICTV писали, как начался отопительный сезон в Украине.

Источник: Нафтогаз

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