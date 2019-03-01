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Полметра воды в домах: весенняя оттепель затопила Черкасскую область

Весенняя оттепель каждый раз добавляет работы Валентине. Вчера из подвала откачала воду, ее тут набежало более полуметра. Сейчас снова прибывает, размывает пол в погребе.

Большая вода пришла в Свидивок потому, что дренажные каналы захламлены и не пропускают воду. Их не чистили почти 40 лет.

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Каналы на балансе Левобережного управления водных ресурсов, 6 лет назад сооружения отказались передать селу, денег на очистку также не выделяют. Сельсовет взял все в свои руки, оплатил проект реконструкции, ее стоимость 13,5 млн грн.

Теперь зависит от государства, спасет ли оно наконец селян от постоянных подтоплений. Люди же откачивают воду и надеются, что прошлогодний паводок не повторится. Тогда затопило 13 улиц, в воде стояли более двухсот усадеб.

Ранее Факты ICTV писали о самых крупных наводнениях в Украине за последние 100 лет.

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