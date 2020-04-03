Плаквенил в дефиците: почему исчезли препараты для лечения ревматизма
В Украине снова появится Плаквенил. Министр здравоохранения Максим Степанов заявил: в регионы направят 2250 упаковок. 750 оставят в Киеве.
Это препарат, который содержит гидроксихлорохин — вещество, которое сейчас используют для лечения коронавируса, но в то же время это лекарство принимают больные ревматизмом.
С началом эпидемии препарат раскупили и больные остались под угрозой инвалидности. Подробности в сюжете Ольги Чайко.
К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что Украина получила 3 тыс. упаковок препарата для лечения больных Covid-19.
2020-04-03
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