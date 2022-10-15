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Факти / Відео / Україна

Планку очікувань завищено: експерт про звільнення Херсона найближчими днями

Вікторія Гірко редакторка стрічки, кореспондентка Вадим Карп'як Ведучий програми «Свобода слова»

Публікація Financial Times, в якій йдеться, що ЗСУ можуть деокупувати Херсон найближчими днями – це класичний інформаційно-психологічний вкид.

Про це в ефірі телемарафону повідомив військовий експерт Петро Черник. На його думку, це було зроблено винятково з однією метою – підняти планку очікування від наших військових, потім розчаруватися у цьому і намагатися забити клина між суспільством і Генеральним штабом.

– Не можна на це куплятися. Війна – дуже складне і динамічне явище. На мій погляд, по Херсонщині дуже сильно піднята планка нашими західнии колегами в частині, що ось-ось, завтра ми звільнимо місто.

Дійсно, стратегічні передумови для цього складаються. Але жодним чином не можна завищувати планку очікувань, оскільки вона призводить до розчарувань і помилок, – пояснив екперт ведучому Свободи слова на ICTV Вадиму Карпяку.

Також Петро Черник нагадав, що Росія має якісно поставлену пропаганду. Тому росіяни вміють здійснювати інформаційно-психологічні операції.

За словами військового експерта, ворог розуміє, що на полі бою вже не має чим нам протистояти, він втратив статегічну ініціативу, тому намагається сіяти страх, паніку та завищені очікування, щоб розхитати єдність українців.

Нагадаємо, 14 жовтня американське видання Financial Times повідомило, що в останні тижні наш контранступ на південній лінії фронту набирає обертів. На Заході вважають, що ЗСУ дуже скоро зможуть відвоювати Херсон.

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