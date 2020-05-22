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Платежки стали вдвое меньше. В Луцке бесплатно устанавливают тепловые станции

Только отопительный сезон завершился, как в Луцке уже готовятся к следующему. В многоэтажках двух спальных районов устанавливают индивидуальные тепловые пункты. Все это для того, чтобы жители уже зимой сами могли контролировать температуру в собственных домах и платить только за то, что использовали.

Для людей это бесплатно, более 250 станций установят за гранты. Лучане, которые уже пользуются тепловыми пунктами, уверяют, что платежки за тепло уменьшились почти вдвое. Подробнее в сюжете Екатерины Курбановой.

Напомним, Киевводоканал с 2021 года планирует увеличить тарифы на водоснабжение и водоотведение.

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