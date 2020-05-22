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Платіжки стали вдвічі меншими. У Луцьку безкоштовно встановлюють теплові станції

Щойно опалювальний сезон завершився, як в Луцьку вже готуються до наступного. В багатоповерхівках двох спальних районів встановлюють індивідуальні теплові пункти. Все це для того, щоб мешканці вже взимку самі могли контролювати температуру у власних домівках та платити лише за те, що використали.

Для людей це безкоштовно, понад 250 станцій встановлять за грантові кошти. Лучани, які вже користуються тепловими пунктами, запевняють, що платіжки за тепло зменшилися майже вдвічі. Докладніше у сюжеті Катерини Курбанової.

Нагадаємо, Київводоканал з 2021 року планує збільшити тарифи на водопостачання та водовідведення.

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