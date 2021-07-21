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Юлія Захарченко |

Плиты шатаются и трещат: на Майдане Независимости в Киеве начали ремонт

На Майдане Независимости в Киеве начинается ремонт. Здесь уже около 20 лет серьезно ничего не обновляли и даже ходить стало опасно — плиты шатаются и трещат под ногами.

Также надо менять коммуникации и стоки. В общем нужен капитальный ремонт, однако денег на все и сразу не хватит. Сейчас потратят несколько сотен тысяч, чтобы подлатать все ко Дню Независимости Украины.

Гранитные плиты, просто гуляют под ногами — так встречает киевлян и гостей города центр — Майдан Независимости в Киеве. Киевлянин Александр живет неподалеку, поэтому ходит здесь регулярно. Прежде чем ступить на плитку, мужчина тщательного ее прощупывает.

— Я уже знаю, где надо идти. Здесь машины ездят и уборочная техника — это уже опасно (показывает на плиты, — Ред.), — рассказал житель города.

Чудеса грации демонстрируют женщины на каблуках и даже велосипедисты. Туристка София приехала из Латвии, поэтому Майдан Независимости — обязательный пункт в путешествии. На плитку девушка старается не обращать внимания, хотя это сложно.

На Майдане Независимости в Киеве начали ремонт — состояние площади и что изменят

Подготовка к реконструкции только началась. Однако сейчас работники только выясняют фронт работ. Плиты отпадают прямо в руки. В Киевавтодоре обещают, что через несколько дней работа будет более интенсивной, правда, для туристов и киевлян Майдан Независимости не будут закрывать.

— Частично отдельными участками демонтируем существующее покрытие и специальным цементно-песчаным раствором заклеим. Также заменим частично гранитную шашку — вся площадь — это довольно колоссальный объем работ, до 26 тыс. кв. м, — рассказал и. о. директора Киевавтодор Александр Федорченко.

Текущий ремонт закончат ко Дню Независимости. Закрепят то, что можно, совсем избитые плиты заменят. Городу это будет стоить до 200 тыс. грн. Сколько нужно на капитальный ремонт — неизвестно. Его запланировали, предварительно на следующий год, если будут деньги.

Площадь Независимости не прихорашивали последние 20 лет — здесь нужно чинить стоки и коммуникации. Плиты же меняли после революции в 2014 году и сделали это, очевидно, на скорую руку.

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