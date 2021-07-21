На Майдані Незалежності у Києві розпочали ремонт – стан площі та що змінять

Плити хитаються та тріщать: на Майдані Незалежності у Києві розпочали ремонт

На Майдані Незалежності у Києві починається ремонт. Тут вже близько 20-ти років серйозно нічого не оновлювали та навіть ходити стало небезпечно – плити хитаються і тріщать просто під ногами.

Також треба змінювати комунікації та зливостоки. Загалом потрібен капітальний ремонт, однак грошей на все та одразу не вистачить. Наразі витратять декілька сотень тисяч, щоб підлатати все до Дня Незалежності України.

Гранітні плити, що просто гуляють під ногами – так зустрічає киян та гостей міста центр – Майдан Незалежності у Києві. Киянин Олександр живе неподалік, тож ходить тут регулярно. Перш ніж ступити на плитку, чоловік ретельного її помацує.

– Я вже знаю, де треба йти. Тут машини їздять та прибиральна техніка – це вже небезпечно (показує на плити, – Ред.), – розповів житель міста.

Дива грації демонструють жінки на підборах та навіть велосипедисти. Туристка Софія приїхала із Латвії, тож Майдан Незалежності – обов’язковий пункт у подорожі. На плитку дівчина намагається не звертати уваги, хоча це складно.

Підготовка до реконструкції щойно розпочалася. Однак нині працівники лише з’ясовують фронт робіт. Плити відпадають прямо у руки. У Київавтодорі обіцяють, що за декілька днів робота буде більш інтенсивною, щоправда, для туристів та киян Майдан Незалежності не закриватимуть.

– Частково окремими ділянками демонтуємо існуюче покриття та спеціальним цементно-піщаним розчином заклеїмо. Також замінимо частково гранітну шашку – вся площа – це досить колосальний обсяг робіт, до 26 тис. кв. м, – розповів в. о. директора Київавтодор Олександр Федорченко.

Поточний ремонт закінчать до Дня Незалежності. Закріплять те, що можна, зовсім побиті плити замінять. Місту це коштуватиме до 200 тис. грн. Скільки потрібно на капітальний ремонт – навіть не рахували. Його запланували, попередньо на наступний рік, якщо будуть гроші.

Майдан Незалежності не чепурили останні 20 років – тут потрібно лагодити стоки та комунікації. Плити ж змінювали після революції у 2014 році та зробили це, вочевидь, нашвидкоруч.

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