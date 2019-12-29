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Подарки на Новый год 2020: как выбрать и правильно оформить

Универсальными подарками остаются сладости, алкоголь, ароматические свечи и книги. Однако для таких презентов особенно важна красивая праздничная упаковка и оформление.

Нестандартным выбором может быть сертификат на впечатления. Полет на воздушном шаре или в аэротрубе – для друзей, романтическое шоколадное СПА для двоих, прогулка на лошадях – для детей или катание в упряжке с ездовыми собаками хаски – для всей семьи.

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Психолог отмечает, не обязательно поздравлять всех, кого вы знаете. Вполне нормально дарить презенты и писать приятные слова только ближайшему окружению, с которым вы постоянно общаетесь. Если волнуетесь, что не угадаете с сюрпризом, всегда уместно спросить о пожеланиях относительно подарка.

Смотрите больше в сюжете Татьяны Борисович на YouTube.

Кстати, раньше Факты ICTV рассказали, как украсить комнату на Новый год 2020.

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