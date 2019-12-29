Подарунки на Новий рік 2020: як вибрати та правильно оформити
Універсальними подарунками залишаються солодощі, алкоголь, ароматичні свічки і книги. Проте для таких презентів особливо важлива красива святкова обгортка й оформлення.
Нестандартним вибором може бути сертифікат на враження. Політ на повітряній кулі або в аеротрубі – для друзів, романтичне шоколадне СПА для двох, прогулянка на конях – для дітей або катання в упряжці з їздовими собаками хаскі – для всієї сім’ї.
Читайте: Манікюр на Новий рік 2020: головні тренди
Психолог наголошує, не обов’язково вітати всіх, кого ви знаєте. Цілком нормально дарувати презенти і писати приємні слова лише найближчому оточенню, з яким ви постійно спілкуєтеся. Якщо переймаєтесь, що не вгадаєте із сюрпризом – завжди доречно спитати про побажання щодо подарунку.
Дивіться більше у сюжеті Тетяни Борисович на YouTube.
До речі, раніше Факти ICTV розповіли, як прикрасити кімнату на Новий рік 2020.