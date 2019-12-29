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Подарунки на Новий рік 2020: як вибрати та правильно оформити

Універсальними подарунками залишаються солодощі, алкоголь, ароматичні свічки і книги. Проте для таких презентів особливо важлива красива святкова обгортка й оформлення.

Нестандартним вибором може бути сертифікат на враження. Політ на повітряній кулі або в аеротрубі – для друзів, романтичне шоколадне СПА для двох, прогулянка на конях – для дітей або катання в упряжці з їздовими собаками хаскі – для всієї сім’ї.

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Психолог наголошує, не обов’язково вітати всіх, кого ви знаєте. Цілком нормально дарувати презенти і писати приємні слова лише найближчому оточенню, з яким ви постійно спілкуєтеся. Якщо переймаєтесь, що не вгадаєте із сюрпризом – завжди доречно спитати про побажання щодо подарунку.

Дивіться більше у сюжеті Тетяни Борисович на YouTube.

До речі, раніше Факти ICTV розповіли, як прикрасити кімнату на Новий рік 2020.

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