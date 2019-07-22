Подарки и испорченные бюллетени. Выборы 2019 назвали самыми грязными
В комитете избирателей Украины заявили, что нынешняя избирательная кампания стала одной из самых грязных за все время независимости. Чтобы попасть в парламент, партии и мажоритарщики массово нарушали законодательство, применяли черный пиар и подкуп избирателей.
Нарушение продолжались в день голосования. Наблюдатели КИУ фиксировали массовую агитацию, раздачу подарков и продуктовых наборов.
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Грешили и в самих избирательных комиссиях. Выдавали бюллетени на основании загранпаспортов, вносили коррективы в списки избирателей, выносили бюллетени с участков и портили их.
Все зафиксированые факты нарушений Комитет избирателей передал правоохранителям. Но существенно на результаты голосования это не повлияет.
К слову, Факты ICTV следят за нарушениями на парламентских выборах 2019.