Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Видео / Украина

Подарки и испорченные бюллетени. Выборы 2019 назвали самыми грязными

В комитете избирателей Украины заявили, что нынешняя избирательная кампания стала одной из самых грязных за все время независимости. Чтобы попасть в парламент, партии и мажоритарщики массово нарушали законодательство, применяли черный пиар и подкуп избирателей.

Нарушение продолжались в день голосования. Наблюдатели КИУ фиксировали массовую агитацию, раздачу подарков и продуктовых наборов.

Читайте: Подкуп избирателей и кража результатов: фальсификации на парламентских выборах

Грешили и в самих избирательных комиссиях. Выдавали бюллетени на основании загранпаспортов, вносили коррективы в списки избирателей, выносили бюллетени с участков и портили их.

Все зафиксированые факты нарушений Комитет избирателей передал правоохранителям. Но существенно на результаты голосования это не повлияет.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Реакция МИД РФ на парламентские выборы в Украине
Диктатура или большие возможности: как Слуга народа может воспользоваться большинством в ВР
Как мир отреагировал на парламентские выборы 2019 в Украине
Задержки со сдачей бюллетеней: на округ Житомирской области направили вертолет
На волоске: кто из мажоритарщиков прошел в Раду с минимальным отрывом
Парламентские выборы 2019: новое окно возможностей
Большинство в парламенте Украины: как сформируется коалиция в Верховной Раде ІХ созыва
Выборы в Раду: кто из спортсменов проходит в парламент

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка