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Подарунки та зіпсовані бюлетені. Вибори 2019 назвали найбруднішими

У комітеті виборців України заявили, що цьогорічна виборча кампанія стала однією з найбрудніших за всі часи незалежності. Щоб потрапити до парламенту, партії і мажоритарники масово порушували законодавство, застосовували чорний піар і підкуп виборців.

Порушення тривали  в день голосування. Спостерігачі КВУ фіксували масову агітацію, роздачу подарунків і продуктових наборів.

Читайте: Підкуп виборців та крадіжка результатів: фальсифікації на парламентських виборах

Грішили і в самих виборчих комісіях. Видавали бюлетені на підставі закордонних паспортів, вносили корективи до списків виборців, виносили бюлетені з дільниць та псували їх.

Усі зафіксовані факти порушень Комітет виборців передав правоохоронцям. Але суттєво на результати голосування це не вплине.

До речі, Факти ICTV стежать за порушеннями на парламентських виборах 2019.

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