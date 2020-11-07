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Двор Жванецкого в Одессе стал туристической точкой: каким запомнился сатирик

Легендарный сатирик Михаил Жванецкий ушел на 87 году жизни. Он родился в Одессе, писал об Одессе, о ее колорите, юморе, о ее особых людях. Сегодня, 7 ноября, в Одессе день траура за писателем.

Слово Михаила Жванецкого — имело удивительную силу. Оно смешило и заставляло думать! Его сатира стала мудростью.

Двор, где вырос Михаил Жванецкий, уже давно стал туристической точкой на карте Одессы.

Для советского времени его выступления были политически острыми. Особенно популярным он стал во времена перестройки.

Жванецкий возвращался в родной город каждое лето, здесь продолжал писать. Год назад узнал об онкодиагнозе, об окончании концертной карьеры объявил месяц назад.

Друзья и родные писателя говорят, таких людей как Михаил Михайлович уже нет. Он был мерилом человечности и нравственности нашего общества.

Смерть Жванецкого

6 ноября скончался известный сатирик Михаил Жванецкий. В прошлом году врачи диагностировали у него рак, в результате которого и наступила смерть.

 

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