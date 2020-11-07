Подвір’я Жванецького в Одесі стало туристичною точкою: яким запам’ятався сатирик

Легендарний сатирик Михайло Жванецький пішов на 87 році життя. Він народився в Одесі, писав про Одесу, про її колорит, гумор, про її особливих людей. Сьогодні, 7 листопада, в Одесі день жалоби за письменником.

Слово Михайла Жванецького – мало дивовижну силу. Воно смішило і змушувало думати! Його сатира стала мудрістю.

Подвір’я, де виріс Михайло Жванецький, вже давно стало туристичною точкою на карті Одеси.

Для радянських часів його виступи були політично гострими. Особливо популярним він став у часи перебудови.

Жванецький повертався до рідного міста щоліта, тут продовжував писати. Рік тому дізнався про онкодіагноз, про закінчення концертної кар’єри оголосив місяць тому.

Друзі та рідні письменника кажуть, таких людей як Михайло Михайлович вже немає. Він був мірилом людяності та моральності нашого суспільства.

Смерть Жванецького

6 листопада помер відомий сатирик Михайло Жванецький. Минулого року лікарі діагностували у нього рак, внаслідок якого і сталася смерть.