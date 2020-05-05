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Факты / Видео / Украина

Угрожают лесникам и уничтожают доказательства. Как орудуют лесорубы на Волыни

На Волыни злоумышленники вырезают ценные дубовые насаждения. При этом ведут себя очень вызывающе — угрожают лесникам, а если убежать не удается, просто палят свои машины вместе с краденым деревом. Так уничтожают доказательства.

Мужчины в балаклавах и на еврономерах, впрочем скорее всего, это дело рук местных жителей. За неделю дубокрады сожгли уже два своих внедорожника. И останавливаться не собираются, ведь жажда легкой и быстрой наживы слишком соблазнительная, так же как и безответственность.

В Цуманской пуще растет ценныое дубовое насаждение. Они выбирают лучшие, все делают быстро и почти бесшумно.

В прошлом году черные лесорубы срезали здесь почти 60 дубов, в этом году уже более 20. Ущерб на 100 тыс. грн.

Факты ICTV ранее писали о том, что на Николаевщине браконьеры вырубили 80-летние дубы.

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