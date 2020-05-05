Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Україна

Погрожують лісникам та знищують докази. Як орудують лісоруби на Волині

На Волині зловмисники вирізають цінні дубові насадження. При цьому поводяться дуже зухвало – погрожують лісникам, а якщо втекти не вдається, просто палять свої машини разом з краденим деревом. Так знищують докази.

Чоловіки в балаклавах та на єврономерах, втім найімовірніше, це справа рук місцевих жителів.  За тиждень дубокради спалили вже два своїх позашляховики. Та спинятися не збираються, адже жага легкої і швидкої наживи надто зваблива, так само як і безвідповідальність.

У Цуманській пущі ростуть цінні дубові насадження. Вони обирають найкращі, усе роблять швидко та майже нечутно.

Торік чорні лісоруби зрізали тут майже 60 дубів, цього року вже понад 20. Збитків на 100 тис. грн.

Факти ICTV раніше писали про те, що на Миколаївщині браконьєри вирубали 80-річні дуби.

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Знезаражують приміщення та фури: на Волині посилено дезінфікують ПП Ягодин
Знезаражують приміщення та фури: на Волині посилено дезінфікують ПП Ягодин
Шаленими темпами спустошують ліс: чи законно вирубують віковічні дуби на Волині
Шаленими темпами спустошують ліс: чи законно вирубують віковічні дуби на Волині
На папері дорога є, а в житті немає. На Волині люди виявили брехню чиновників
На папері дорога є, а в житті немає. На Волині люди виявили брехню чиновників
Мільйон дерев за день. Як долучитися до акції Озеленення України
Мільйон дерев за день. Як долучитися до акції Озеленення України
На Волині комунальники зрубали півтисячі столітніх тополь та ясенів
На Волині комунальники зрубали півтисячі столітніх тополь та ясенів
На Миколаївщині браконьєри вирубали 80-річні дуби
На Миколаївщині браконьєри вирубали 80-річні дуби
Вирізали понад 50 дерев. На Черкащині чорні лісоруби знищили вікові реліктові дуби
Вирізали понад 50 дерев. На Черкащині чорні лісоруби знищили вікові реліктові дуби
Гра в шашки в коридорах та теніс у холі: шкільний скандал на Волині
Гра в шашки в коридорах та теніс у холі: шкільний скандал на Волині

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка