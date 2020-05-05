Погрожують лісникам та знищують докази. Як орудують лісоруби на Волині

На Волині зловмисники вирізають цінні дубові насадження. При цьому поводяться дуже зухвало – погрожують лісникам, а якщо втекти не вдається, просто палять свої машини разом з краденим деревом. Так знищують докази.

Чоловіки в балаклавах та на єврономерах, втім найімовірніше, це справа рук місцевих жителів. За тиждень дубокради спалили вже два своїх позашляховики. Та спинятися не збираються, адже жага легкої і швидкої наживи надто зваблива, так само як і безвідповідальність.

У Цуманській пущі ростуть цінні дубові насадження. Вони обирають найкращі, усе роблять швидко та майже нечутно.

Торік чорні лісоруби зрізали тут майже 60 дубів, цього року вже понад 20. Збитків на 100 тис. грн.

Факти ICTV раніше писали про те, що на Миколаївщині браконьєри вирубали 80-річні дуби.

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