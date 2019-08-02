Походы и терапия лошадьми. Как работает гостевое ранчо возле Львова

Походы на лошадях и сон на свежем воздухе: на Львовщине любителей нестандартного отдыха ждет гостевое ранчо. Всего в 25 км от Львова в селе Лопушна можно найти душевный покой и гармонию. Здесь вас не только на лошадях прокатят, но и проведут иппотерапию, а для любителей экстрима проведут многодневные конные походы.

Обустроить свое ранчо – детская мечта Остапа Луня, и через 20 лет он ее осуществил. Сначала купил седло, а затем и первого коня. Сейчас на Сокровищной горе живет с десяток гривастых, трое из них родились уже здесь – на ранчо. Делиться радостью мужчина решил с друзьями, потом и со всеми кто нуждался в общении с природой, особенно с лошадьми.

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Ведь после езды человек чувствует себя эмоционально и физически здоровым. Поэтому на ранчо можно еще и получить сеанс иппотерапии – уникальный комплекс лечения и реабилитации.

Час катания на лошади стоит 500 грн. Но цена того стоит того, говорят гости ранчо, ведь эмоции – незабываемые.

А для тех, кто хочет незабываемых впечатлений и ощущений, организуют и несколько дневные походы.

Для конных походов по окрестностям Остап приобрел соответствующую амуницию: вестерна седла, к которым можно прицепить много необходимого снаряжения и пойти в автономный многодневный поход.

К слову, от 10 до 15 тыс. грн за неделю: цены отдыха на море в Украине.

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