Походи та терапія кіньми. Як працює гостьове ранчо біля Львова

Походи на конях і сон на свіжому повітрі: на Львівщині на любителів нестандартного відпочинку чекає гостьове ранчо. Всього за 25 км від Львова у селі Лопушна можна віднайти душевний спокій та гармонію. Тут вас не тільки на конях покатають, а й проведуть іпотерапію, а для любителів екстриму проведуть кількаденні кінні походи.

Облаштувати своє ранчо – дитяча мрія Остапа Луня, і через 20 років він її здійснив. Спершу купив сідло, а потім і першого коня. Нині на Скарбовій горі живе з десяток гривастих, троє з них народились уже тут – на ранчо. Ділитись радістю чоловік вирішив з друзями, потім і зі всіма хто відчував потребу у спілкуванні з природою, а особливо з кіньми.

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Адже після їзди верхи людина почуває себе емоційно та фізично здоровою. Тож на ранчо можна ще й отримати сеанс іпотерапії – унікальний комплекс лікування і реабілітації.

Година катання на коні коштує 500 грн. Та ціна того варта кажуть гості ранчо, адже емоції – незабутні.

А для тих хто хоче незабутніх вражень та відчуттів, організують і кілька денні походи.

Для кінних походів околицями Остап придбав відповідну амуніцію: вестернові сідла, до яких можна причепити багато необхідного спорядження та піти в автономний кількаденний похід.

До слова, від 10 до 15 тис. грн за тиждень: ціни відпочинку на морі в Україні.

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