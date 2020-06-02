Похороны Мирослава Скорика: когда и где попрощаются с композитором

С легендарным украинским композитором Мирославом Скориком Украина будет прощаться два дня. В среду (3 июня) почтить художника смогут киевляне в 11.30 в Патриаршем соборе Воскресения Христова на Левом берегу. В четверг (4 июня) композитора отпоют на родине во Львове в Соборе Святого Юра. А похоронят Скорика в пятницу (5 июня) на Лычаковском кладбище.

Накануне известие о смерти Мирослава Скорика ошеломила коллектив учебного заведения, которому маэстро отдал более полувека своей жизни.

Быть музыкантом-виртуозом Мирославу Скорику было написано на роду. Отдать еще маленького мальчика с идеальным слухом в музыкальную школу посоветовала оперная дива Соломия Крушельницкая.

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С первого дня музыкальной школы и до последнего вздоха Мирослав Михайлович безустали творил. И когда мир начал болеть новым вирусом — 81-летний маэстро написал свое последнее произведение.

Скорик овладел все музыкальные жанры — от джаза и современной эстрады, до сложных инструментальных произведений, опер и балетов. Премьеру его Моисея благословил Папа Римский Иоанн Павел II.

А его исполнение гимна во время прошлогоднего празднования Дня независимости надолго запомнится каждому украинцу.

Он был настоящим патриотом, искренним и веселым, любящим и человечным. Так отзываются о виртуозе те, кому посчастливилось лично знать легенду украинской музыки.

Напомним, 1 июня стало известно о смерти одного из лучших украинских композиторов Мирослава Скорика. О его смерти сообщил Анатолий Соловьяненко, главный режиссер Национальной оперы Украины им. Т. Шевченко. Композитор ушел из жизни на 82-м году. Причина смерти пока не разглашается.

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