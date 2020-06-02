Похорони Мирослава Скорика: коли та де попрощаються з композитором

З легендарним українським композитором Мирославом Скориком Україна прощатиметься два дні. У середу (3 червня) вшанувати митця зможуть кияни об 11.30 в Патріаршому соборі Воскресіння Христового на Лівому березі. У четвер (4 червня) композитора відспівають на батьківщині у Львові у Соборі Святого Юра. А поховають Скорика у п’ятницю (5 червня) на Личаківському цвинтарі.

Напередодні звістка про смерть Мирослава Скорика приголомшила колектив навчального закладу, якому маестро віддав понад півстоліття свого життя.

Бути музикантом-віртуозом Мирославу Скорику було написано на роду. Віддати ще маленького хлопчика з ідеальним слухом до музичної школи порадила оперна діва Соломія Крушельницька.

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Із першого дня музичної школи і аж до останнього подиху Мирослав Михайлович невтомно творив. І коли світ почав хворіти на новий вірус – 81-річний маестро написав свій останній твір.

Скорик опанував усі музичні жанри – від джазу і сучасної естради, до складних інструментальних творів, опер і балетів. Прем’єру його Мойсея благословив Папа Римський Іван Павло ІІ.

А його виконання гімну під час торішнього відзначення Дня незалежності на довго запам’ятається кожному українцю.

Він був справжнім патріотом, щирим там веселим, люблячим та людяним. Так відгукуються про віртуоза ті, кому пощастило особисто знати легенду української музики.

Нагадаємо, 1 червня стало відомо про смерть одного з кращих українських композиторів Мирослава Скорика. Про його смерть повідомив Анатолій Солов’яненко, головний режисер Національної опери України ім. Т. Шевченка. Композитор пішов із життя на 82-му році. Причина смерті наразі не розголошується.

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