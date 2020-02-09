Захоронение в три этажа. Почему в Ворохте на дают разрешения расширить кладбище

В горном поселке Ворохта Ивано-Франковской области хоронят покойников в три этажа. Все из-за нехватки места. Местные говорят, что когда копают яму для гроба, то находят кости. Опасаясь, что всем места не хватит, люди бронируют себе старые гробы.

Кладбище эксплуатируют почти 150 лет. И уже 20 лет продолжается решения проблемы с его расширением. Однако, в высших кабинетах разрешения на решение проблемы не дают. Чтобы хоть как-то решить ситуацию, коммунальщики хотят выкупить прилегающие участки. Правда, свободной земли нет. А из-за гор каждый свободный клочок в Ворохте на вес золота, потому что рядом Карпатский национальный парк. Детали в сюжете Ирины Тимчишин.

Напомним, в Израиле необычным способом решили проблему нехватки кладбищ.

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