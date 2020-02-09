Поховання у три поверхи. Чому у Ворохті на дають дозволу розширити цвинтар

У гірському селищі Ворохта Івано-Франківської області ховають покійників у три поверхи. Усе через брак місця. Місцеві кажуть, що коли копають яму для труни, то знаходять кістки. Побоюючись, що усім місця не вистачить, люди бронюють собі старі гроби.

Кладовище експлуатують майже 150 років. І вже 20 років триває вирішення проблеми із його розширенням. Однак, у вищих кабінетах дозволу на вирішення проблеми не дають. Аби хоч якось вирішити ситуацію, комунальники хочуть викупити прилеглі ділянки. Щоправда, вільної землі немає. А через гори кожен вільний клаптик у Ворохті на вагу золота, бо поруч Карпатський національний парк. Деталі у сюжеті Ірини Тимчишин.

Нагадаємо, в Ізраїлі у незвичний спосіб вирішили проблему нестачі цвинтарів.

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