Политическое рейдерство: кто и как отбирает рабочие места

Внутреннее политическое рейдерство в киевской власти. Скандал вокруг председателя районного совета крупнейшего столичного района – Соломенского. Мужчина ушел в отпуск, а пришла – его должность уже занята другими. Тотальное пренебрежение законов демонстрирует только одно: старт кампании перед осенними местными выборами. Кстати, сейчас у трети районных администраций в Украине до сих пор нет руководителей, и похоже такая ситуация всех устраивает.

Последние полгода Владимир Бялковский руководил Соломенским районом столицы. Исполнял обязанности председателя РГА. Но после зимнего отпуска чиновника ошеломили: коллега заместитель председателя РГА Елена Горпинченко, по его словам, захватила кресло руководителя района.

Говорит: чиновница выдала распоряжение, согласно которому исполнять обязанности руководителя района имеет не первый заместитель, а обычный, то есть она. Но адвокаты утверждают, что такие решения может принимать только президент.

Не комментируют захват кресла ни столичная мэрия, ни Офис президента. Наши запросы остались без ответа. Правда, секретариат главы государства таки обратился к Держбюро расследований, чтобы там разобрались в этом деле. Соломенская РГА комментировать инцидент наотрез отказывается.

Эксперты ситуацию называют политическим рейдерством, что может распространиться страной, как вирус. Потому что почти 30% районных администраций в Украине до сих пор не имеют руководителей.

Факты ICTV ранее писали о том, что происходит на Барабашово.

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