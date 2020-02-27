Політичне рейдерство: хто та як відбирає робочі місця

Внутрішнє політичне рейдерство у київській владі. Скандал довкола голови районної ради найбільшого столичного району – Солом’янського. Людина пішла у відпустку, а прийшла – її посада вже зайнята іншими. Тотальне нехтування законів демонструє лише одне: старт кампанії перед осінніми місцевими виборами. До речі, нині третина районних адміністрацій в Україні досі не мають керівників, і схоже така ситуація усіх влаштовує.

Останні півроку Володимир Бялковський керував Солом’янським районом столиці. Виконував обов’язки голови РДА. Та після зимової відпустки чиновника приголомшила: колега заступниця голови РДА Олена Горпинченко, за його словами, захопила крісло керівника району.

Каже: чиновниця видала розпорядження, за яким виконувати обов’язки керівника району має не перший заступник, а звичайний, тобто вона. Та адвокати переконують, що такі рішення може ухвалювати лише президент.

Не коментують захоплення крісла ні столична мерія, ні Офіс президента. Наші запити залишились без відповіді. Щоправда, секретаріат Глави держави таки звернувся до Держбюро розслідувань, аби там розібралися у цій справі. Солом’янська РДА коментувати інцидент навідріз відмовляється.

Експерти ситуацію називають політичним рейдерством, що може поширитися країною, як вірус. Бо майже 30% районних адміністрацій в Україні досі не мають керівників.

Факти ICTV раніше писали про те, що відбувається на Барабашово.

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