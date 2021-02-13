Более -20 ° и ледяной дождь. Европу засыпает снегом и фиксируют аномальные морозы
Сильные снега и морозы фиксируются в различных частях мира. В США прогнозируют еще несколько дней ледяной дождь и шторм.
Снегом засыпало аэропорт Портленда, поэтому там отменили большинство рейсов. А в Миннеаполи устроили флешмоб. Жители выносили на улицу свои штаны, которые мгновенно замерзали.
В Европе ситуация не лучше. Аномально низкие температуры более -20 ° зафиксировали в Великобритании и Нидерландах. Немного теплее стало в Париже. Однако сейчас город страдает от наводнений.
Непогода в Украине
Из-за плохой погоды 13 февраля были обесточены 64 украинских населенных пункта. На дорогах ограничивают движение транспорта. Синоптики в Украине прогнозируют морозную погоду.
2021-02-13
Теги: Британія, Нідерданди, Погода, США, Франция