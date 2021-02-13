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Более -20 ° и ледяной дождь. Европу засыпает снегом и фиксируют аномальные морозы

Сильные снега и морозы фиксируются в различных частях мира. В США прогнозируют еще несколько дней ледяной дождь и шторм.

Снегом засыпало аэропорт Портленда, поэтому там отменили большинство рейсов. А в Миннеаполи устроили флешмоб. Жители выносили на улицу свои штаны, которые мгновенно замерзали.

В Европе ситуация не лучше. Аномально низкие температуры более -20 ° зафиксировали в Великобритании и Нидерландах. Немного теплее стало в Париже. Однако сейчас город страдает от наводнений.

Непогода в Украине

Из-за плохой погоды 13 февраля были обесточены 64 украинских населенных пункта. На дорогах ограничивают движение транспорта. Синоптики в Украине прогнозируют морозную погоду.

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