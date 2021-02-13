Понад -20° та льодяний дощ. Європу засипає снігом та фіксують аномальні морози

Сильні сніги та морози фіксуються у різних частинах світу. У США прогнозують ще кілька днів льодяний дощ та шторм.

Снігом засипало аеропорт Портленда, тому там скасували більшість рейсів. А в Міннеаполі влаштували флешмоб. Жителі виносили на вулицю свої штани, які миттєво замерзали.

У Європі ситуація не краща. Аномально низькі температури понад -20° зафіксували у Британії та Нідерландах. Трохи тепліше стало у Парижі. Проте зараз місто потерпає від повеней.

Негода в Україні

Через погану погоду 13 лютого було знеструмлено 64 українські населені пункти. На дорогах обмежують рух транспорту. Синоптики в Україні прогнозують морозну погоду.