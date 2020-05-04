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Факты / Видео / Украина

Более 50 горняков подняли бунт в шахте Никанор-Новая на оккупированной Луганщине

За 3 мая на передовой российские боевики совершили 11 атак. Четверо наших бойцов ранены. Под прицелом оккупантов оказались окраины восьми населенных пунктов. С минометов 82 калибра враг обстрелял позиции наших военных вблизи Богдановки и Орехово. Уже с начала 4 мая враг бил с миномета 120 калибра вблизи Крымского. Продолжаются на передовой также и снайперские бои. Раненые бойцы нуждаются волонтерской помощи.

Между тем в оккупированном городе Зоринск Луганской области происходит настоящий бунт. Там более полусотни горняков залезли в шахту Никанор-Новая и уже шестые сутки подряд не возвращаются на поверхность. Все потому, что оккупанты хотят закрыть это предприятие. А это единственная шахта, которая работает в городе, и первая, которую открыли в годы независимой Украины в 1998 году. Теперь боевики хотят пустить ее на металлолом. Подробнее в сюжете Владимира Михайлова.

Напомним, Верховная Рада обратилась к парламентам иностранных государств и парламентских ассамблей международных организаций по осуждению вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины и аннексии Крыма.

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