Рада призвала иностранные государства осудить агрессию России

Верховная Рада обратилась к парламентам иностранных государств и парламентских ассамблей международных организаций по осуждению вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины и аннексии Крыма.

За соответствующее обращение Верховная Рада проголосовала на заседании 30 апреля.

В обращении также говорится о политических репрессиях против украинцев и освобождении политических в узников — граждан Украины.

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Авторами проекта выступили 12 депутатов-членов комитета по вопросам иностранной политики и межпарламентского сотрудничества.

Напомним, в четверг министры иностранных дел Украины, России, Германии и Франции проведут видеоконференцию в нормандском формате.