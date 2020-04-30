PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Политика

Рада призвала иностранные государства осудить агрессию России

Верховная Рада обратилась к парламентам иностранных государств и парламентских ассамблей международных организаций по осуждению вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины и аннексии Крыма.

За соответствующее обращение Верховная Рада проголосовала на заседании 30 апреля.

В обращении также говорится о политических репрессиях против украинцев и  освобождении политических в узников — граждан Украины.

Читайте: Путин, Сталин и аннексия Крыма — мозаики в главном храме Вооруженных сил России

Авторами проекта выступили 12 депутатов-членов комитета по вопросам иностранной политики и межпарламентского сотрудничества.

Напомним, в четверг министры иностранных дел Украины, России, Германии и Франции проведут видеоконференцию в нормандском формате.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка