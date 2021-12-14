Пустые горки и ледяной бар: резиденция Санта Клауса осталась без гостей

Санта Клаус обеспокоен – гостей в Лапландии почти нет. Новый штамп Омикрон вынудил многих потенциальных гостей отказаться от путешествия. Но отвечать на письма детей Санта не прекратит, чего не скажешь о работе гостиниц, ресторанов и такси.

Работники Санта Клауса делают последние приготовления к Рождеству в городе Ровинаеми — завершают ледяной город за полярным кругом — резиденцию главного волшебника планеты.

Снеговики готовы приветствовать туристов, но их почти нет – все из-за пандемии.

Природа не подкачала, -21° С и много снега – но этой зимней красотой наслаждаются только отчаянные. К тому же удачное путешествие можно считать выигрышем в лотерее.

– Мы как раз на медовом месяце, поженились месяц назад. Мы из Мальты, потому не искали теплые страны, а хотели попасть в холодные места. До последнего не знали, пустят ли нас сюда, и только когда самолет взлетел, мы поняли что все удалось, — рассказывают молодожены из Мальты Мауро и Стефания Саммуты.

Статистика также неутешительная — в 2019 году в декабре Рованиеми посетили 60 тыс. туристов, в прошлом году — только тысяча. Сейчас ситуация получше, но таксисты настроены пессимистично.

— Мы слышим об улучшении ситуации с Covid-19, но опыт показал – с этой болезнью нужно быть готовым к чему угодно. Теперь у нас последний шанс выжить в этом бизнесе. Мы молимся, чтобы мир открылся, — делится своей обеспокоенностью совладелец сервиса такси Santa Line Туомас Палмгрен.

Сейчас в Финляндию можно въехать после двух прививок международно признанными вакцинами с сертификатом о перенесенном Covid-19 или с ПЦР-тестом, но в таком случае 5 дней придется провести на карантине. Однако после сообщений о новом штамме Омикрон многие отменяют поездки.

– Если вы рискуете провести часть отпуска на карантине, то дважды подумаете, стоит ли сюда приезжать, – рассказывает генеральный менеджер гостиницы Эско Ресток.

Поэтому пустыми стоят специальные шарики, чтобы ужинать на улице, так же немного посетителей в ледяном баре. Санта Клаус в одиночестве руководит своими Оленями, но обещает ответить на каждое письмо, которое ему прислали дети со всего мира.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.