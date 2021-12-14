Порожні гірки та крижаний бар: резиденція Санта Клауса залишилася без гостей

Санта Клаус занепокоєний – гостей у Лапландії майже немає. Новий штам Омікрон змусив багатьох потенційних гостей відмовитися від подорожі. Та відповідати на листи дітей Санта не припинить, чого не скажеш про роботу готелей, ресторанів і таксі.

Працівники Санта Клауса роблять останні приготування до Різдва у місті Ровінаємі – завершують крижане місто за полярним колом — резиденцію головного чарівника планети.

Сніговики готові вітати туристів, але їх майже немає – все через пандемію.

Природа не підкачала, -21° С та багато снігу — але цією зимовою красою насолоджуються лише відчайдухи. До того ж вдалу подорож можна вважати за виграш у лотереї.

– Ми якраз на медовому місяці, одружилися місяць тому. Ми з Мальти, тому не шукали теплі країни, а хотіли потрапити у холодні місця. До останнього не знали, чи нас сюди пустять, і лише коли літак злетів, ми зрозуміли що все вдалося, — розповідають молодята з Мальти Мауро і Стефанія Саммути.

Статистика також невтішна – 2019 року у грудні Рованіемі відвідали 60 тис. турисів, торік — лише тисяча. Нині ситуація трохи краща, але таксисти налаштовані песимістично.

– Ми чуємо про покращення ситуації з Covid-19, але досвід показав — з цією хворобою треба бути готовими до будь-чого. Зараз у нас останній шанс вижити в цьому бізнесі. Ми молимося, аби світ відкрився, — ділиться своїм занепокоєнням співвласник сервісу таксі Santa Line Туомас Палмгрен.

Нині у Фінляндію можна в’їхати після двох щеплень міжнародно визнаними вакцинами, з сертифікатом про перенесений Covid-19 або з ПЛР-тестом, але в такому разі 5 днів доведеться провести на карантині. Однак після повідомлень про новий штам Омікрон, багато хто скасовує поїздки.

– Якщо ви ризикуєте провести частину відпустки на карантині, то двічі подумаєте, чи приїжджати сюди, – розповідає генеральний менеджер готелю Еско Ресток.

Тому порожніми стоять спеціальні кульки, щоб вечеряти на вулиці, так само небагато відвідувачів у крижаному барі. Санта Клаус на самоті керує своїми Оленями, але обіцяє відповісти на кожен лист, який йому надіслали діти з усього світу.

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