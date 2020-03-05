Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Видео / Украина / Общество

Нарушение правил парковки: почему не всех могут наказать

Виктория Томашева – мать ребенка с инвалидностью. Женщина несколько раз в неделю возит его на спортивные секции, поэтому часто приходится долго искать паркоместо в центре Киева.

Несколько дней назад эвакуировали ее машину. Женщина не отрицает – нарушила. Но была вынуждена, потому что на месте для инвалидов запарковался здоровый нахал. Но факт, что забрали ее авто, а не того, кто без соответствующей отметки стал на спецпаркинг, Викторию возмутил.

В инспекции пошли на уступки – помогли как можно быстрее вернуть машину, да еще и бесплатно. А вот почему не забрали авто второго нарушителя – оправдываются, мол, не имеют права.

Подробнее – в сюжете Константина Мельникова.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, почему столичные водители жалеют деньги на парковку.

Теги: , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Эвакуация украинцев из Уханя: стало известно, сколько заплатила Украина
Эвакуация украинцев из Уханя: стало известно, сколько заплатила Украина
В Раду внесли закоропроект с новыми правила езды на гироскутерах и самокатах
В Раду внесли закоропроект с новыми правила езды на гироскутерах и самокатах
Минздрав рассматривает возможность эвакуации украинцев из Японии
Минздрав рассматривает возможность эвакуации украинцев из Японии
В одесском суде обвиняемый угрожал гранатой и взял в заложники судей
В одесском суде обвиняемый угрожал гранатой и взял в заложники судей
Как вернуть эвакуированное авто через приложение Kyiv Smart City
Как вернуть эвакуированное авто через приложение Kyiv Smart City
Пустые паркинги и заставленные тротуары. Почему столичные водители жалеют деньги на парковку
Пустые паркинги и заставленные тротуары. Почему столичные водители жалеют деньги на парковку
Из Китая хотят эвакуироваться еще шестеро украинцев – МИД
Из Китая хотят эвакуироваться еще шестеро украинцев – МИД
Более 70% украинцев не поддерживают протесты в Новых Санжарах – опрос
Более 70% украинцев не поддерживают протесты в Новых Санжарах – опрос

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка