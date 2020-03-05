Нарушение правил парковки: почему не всех могут наказать
Виктория Томашева – мать ребенка с инвалидностью. Женщина несколько раз в неделю возит его на спортивные секции, поэтому часто приходится долго искать паркоместо в центре Киева.
Несколько дней назад эвакуировали ее машину. Женщина не отрицает – нарушила. Но была вынуждена, потому что на месте для инвалидов запарковался здоровый нахал. Но факт, что забрали ее авто, а не того, кто без соответствующей отметки стал на спецпаркинг, Викторию возмутил.
В инспекции пошли на уступки – помогли как можно быстрее вернуть машину, да еще и бесплатно. А вот почему не забрали авто второго нарушителя – оправдываются, мол, не имеют права.
Подробнее – в сюжете Константина Мельникова.
К слову, Факты ICTV рассказывали о том, почему столичные водители жалеют деньги на парковку.