Нарушение правил парковки: почему не всех могут наказать

Виктория Томашева – мать ребенка с инвалидностью. Женщина несколько раз в неделю возит его на спортивные секции, поэтому часто приходится долго искать паркоместо в центре Киева.

Несколько дней назад эвакуировали ее машину. Женщина не отрицает – нарушила. Но была вынуждена, потому что на месте для инвалидов запарковался здоровый нахал. Но факт, что забрали ее авто, а не того, кто без соответствующей отметки стал на спецпаркинг, Викторию возмутил.

В инспекции пошли на уступки – помогли как можно быстрее вернуть машину, да еще и бесплатно. А вот почему не забрали авто второго нарушителя – оправдываются, мол, не имеют права.

Подробнее – в сюжете Константина Мельникова.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, почему столичные водители жалеют деньги на парковку.

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