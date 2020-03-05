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Факти / Відео / Україна / Суспільство

Порушення правил паркування: чому не всіх можуть покарати

Вікторія Томашева – мати дитини з інвалідністю. Жінка кілька разів на тиждень возить її на спортивні секції, тож часто доводиться довго шукати паркомісце в центрі Києва.

Кілька днів тому евакуювали її автівку. Жінка не заперечує – порушила. Але ж була змушена, бо на місці для людей з інвалідністю запаркувався здоровий нахаба. Та факт, що забрали її авто, а не того, хто без відповідної позначки став на спецпаркінг, Вікторію обурив.

В інспекції пішли на поступки – допомогли якнайшвидше повернути машину, та ще й безкоштовно. А от чому не забрали авто другого порушника – виправдовуються, мовляв, не мають права.

Докладніше – у сюжеті Костянтина Мельникова.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, чому столичні водії шкодують гроші на парковку.

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