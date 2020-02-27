Пустые паркинги и заставленные тротуары. Почему столичные водители жалеют деньги на парковку

В Киеве негде поставить машину, а особенно в центре столицы, где все улицы города заставлены автомобилями. Зато официальные паркинги пустуют, потому что отдать 40 грн украинский водитель жалеет, поскольку можно бесплатно припарковаться в запрещенных местах.

В столице работают 35 эвакуаторов, только за неделю они вывезли на штраф-площадки 700 автомобилей. Однако это проблему не решит, потому что когда один уходит, на ее место становится другой. Эвакуатор в центре работает постоянно, каждый час уносит более 5 машин. Если автомобиль все же забрали – за ее возвращение предстоит заплатить от 2 тыс. грн, также дополнительно придется уплатить штраф. Детали в сюжете Владислава Круглова.

Напомним, в Киеве эвакуатор забрал неправильно припаркованную машину, внутри которой находилось двое детей.

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