Пожаловаться на свалку или грязный воздух: какие чат-боты действуют в Украине

В Украине на основе открытых данных создали сервисы для отслеживания загрязненности воздуха, водоемов и земель.

Один из них – SaveEcoBot – помогает определить качество воздуха в различных регионах Украины и подать жалобу об экологическом нарушение.

Такой чат-бот помог жителям Днепра повлиять на екомодернизацию одного из крупнейших загрязнителей воздуха в городе.

Бороться с проблемами в управлении отходами помогает Екокарта от Министерства защиты окружения.

Это – интерактивный каталог легальных полигонов и инструмент мониторинга незаконных свалок.

С помощью этого сервиса можно отследить места обращения с опасными отходами и пунктами приема вторичного сырья, а также подать обращение о выявленных незаконных свалки.

Таким образом уже удалось ликвидировать более 2 тыс. стихийных объектов.

Развивать сферу открытых данных в Украине помогает проект Прозрачность и подотчетность в государственном управлении и услугах, который финансируется международными донорами – правительствами США и Великобритании.

Налог на выбросы

22 апреля Министерство финансов предложило увеличить ставки экологического налога на выбросы двуокиси углерода (CO2) с 10 до 30 грн за тонну.

Кроме того, Минфин предлагает вдвое повысить налог на выбросы загрязняющих веществ в воду, а первого января каждого года увеличивать его размер еще на 100%.

Фото: Pixabay

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.