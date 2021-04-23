Пожаловаться на свалку или грязный воздух: какие чат-боты действуют в Украине
В Украине на основе открытых данных создали сервисы для отслеживания загрязненности воздуха, водоемов и земель.
Один из них – SaveEcoBot – помогает определить качество воздуха в различных регионах Украины и подать жалобу об экологическом нарушение.
Такой чат-бот помог жителям Днепра повлиять на екомодернизацию одного из крупнейших загрязнителей воздуха в городе.
Бороться с проблемами в управлении отходами помогает Екокарта от Министерства защиты окружения.
Это – интерактивный каталог легальных полигонов и инструмент мониторинга незаконных свалок.
С помощью этого сервиса можно отследить места обращения с опасными отходами и пунктами приема вторичного сырья, а также подать обращение о выявленных незаконных свалки.
Таким образом уже удалось ликвидировать более 2 тыс. стихийных объектов.
Развивать сферу открытых данных в Украине помогает проект Прозрачность и подотчетность в государственном управлении и услугах, который финансируется международными донорами – правительствами США и Великобритании.
Налог на выбросы
22 апреля Министерство финансов предложило увеличить ставки экологического налога на выбросы двуокиси углерода (CO2) с 10 до 30 грн за тонну.
Кроме того, Минфин предлагает вдвое повысить налог на выбросы загрязняющих веществ в воду, а первого января каждого года увеличивать его размер еще на 100%.
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