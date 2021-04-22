Уряд запропонував Раді різко збільшити податки на шкідливі викиди

Ставка екологічного податку на викиди двоокису вуглецю (CO2) в Україні може бути збільшена з 10 до 30 грн за тонну.
Ця ініціатива міститься в так званому ресурсному законопроекті №4101-д, який розроблений Міністерством фінансів.
Крім того, пропонується вдвічі підвищити податок на викиди забруднюючих речовин в воду, а першого січня кожного року збільшувати його розмір ще на 100%.
Передбачається, що цей збір до 2029 року зросте в 10 разів.
Уряд рекомендував депутатам прийняти відповідний законопроект в пакеті з держбюджетом-2021.
Парламент відмовився виносити його на розгляд і відправив на доопрацювання в Кабмін.
Якщо Верховна Рада підтримає документ, він набуде чинності з 1 липня 2021 року.
Розмитнення “євроблях”
Минулого тижня депутати підтримали законопроект № 4643-д у другому читанні.
Документ передбачає пільгову ставку на розмитнення так званих євроблях.
При цьому пільги не будуть стосуватися автомобілів, ввезених з країни, яка визнана Україною державою-окупантом.