Уряд запропонував Раді різко збільшити податки на шкідливі викиди

Ставка екологічного податку на викиди двоокису вуглецю (CO2) в Україні може бути збільшена з 10 до 30 грн за тонну.

Ця ініціатива міститься в так званому ресурсному законопроекті №4101-д, який розроблений Міністерством фінансів.

Крім того, пропонується вдвічі підвищити податок на викиди забруднюючих речовин в воду, а першого січня кожного року збільшувати його розмір ще на 100%.

Передбачається, що цей збір до 2029 року зросте в 10 разів.

Уряд рекомендував депутатам прийняти відповідний законопроект в пакеті з держбюджетом-2021.

Парламент відмовився виносити його на розгляд і відправив на доопрацювання в Кабмін.

Якщо Верховна Рада підтримає документ, він набуде чинності з 1 липня 2021 року.

Розмитнення “євроблях”

Минулого тижня депутати підтримали законопроект № 4643-д у другому читанні.

Документ передбачає пільгову ставку на розмитнення так званих євроблях.

При цьому пільги не будуть стосуватися автомобілів, ввезених з країни, яка визнана Україною державою-окупантом.