Поскаржитись на сміттєзвалище чи брудне повітря: які чат-боти діють в Україні
В Україні на основі відкритих даних створили сервіси для відстеження забрудненості повітря, водойм та земель.
Один із них – SaveEcoBot – допомагає визначити якість повітря в різних регіонах України та подати скаргу про екологічне порушення.
Такий чат-бот допоміг жителям Дніпра вплинути на екомодернізацію одного з найбільших забруднювачів повітря у місті.
Боротися із проблемами в управлінні відходами допомагає Екомапа від Міндовкілля.
Це – інтерактивний каталог легальних полігонів та інструмент моніторингу незаконних сміттєзвалищ.
За допомогою цього сервісу можна відстежити місця поводження з небезпечними відходами та пунктами прийому вторинної сировини та подати звернення про виявлені незаконні сміттєзвалища.
У такий спосіб вже ліквідувати понад 2 тис. стихійних об’єктів.
Розвивати сферу відкритих даних в Україні допомагає проект Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах, який фінансується міжнародними донорами – урядами США та Великої Британії.
Податок на викиди
22 квітня Міністерство фінансів запропонувало збільшити ставки екологічного податку на викиди двоокису вуглецю (CO2) з 10 до 30 грн за тонну.
Крім того, Мінфін пропонує вдвічі підвищити податок на викиди забруднюючих речовин у воду, а першого січня кожного року збільшувати його розмір ще на 100%.
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