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Поскаржитись на сміттєзвалище чи брудне повітря: які чат-боти діють в Україні

В Україні на основі відкритих даних створили сервіси для відстеження забрудненості повітря, водойм та земель.

Один із них – SaveEcoBot – допомагає визначити якість повітря в різних регіонах України та подати скаргу про екологічне порушення.

Такий чат-бот допоміг жителям Дніпра вплинути на екомодернізацію одного з найбільших забруднювачів повітря у місті.

Боротися із проблемами в управлінні відходами допомагає Екомапа від Міндовкілля.

Це – інтерактивний каталог легальних полігонів та інструмент моніторингу незаконних сміттєзвалищ.

За допомогою цього сервісу можна відстежити місця поводження з небезпечними відходами та пунктами прийому вторинної сировини та подати звернення про виявлені незаконні сміттєзвалища.

У такий спосіб вже ліквідувати понад 2 тис. стихійних об’єктів.

Розвивати сферу відкритих даних в Україні допомагає проект Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах, який фінансується міжнародними донорами – урядами США та Великої Британії.

Податок на викиди

22 квітня Міністерство фінансів запропонувало збільшити ставки екологічного податку на викиди двоокису вуглецю (CO2) з 10 до 30 грн за тонну.

Крім того, Мінфін пропонує вдвічі підвищити податок на викиди забруднюючих речовин у воду, а першого січня кожного року збільшувати його розмір ще на 100%.

Фото: Pixabay

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