Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Видео / Lifestyle / Интернет

Поставки Starlink и ипотека в Дії: Михаил Федоров о мобильной связи и услугах для украинцев

Яна Брензей Ведущая Вікна Новини

Глава Минцифры Михаил Федоров рассказал о будущем Starlink в Украине и обновления приложения Дія. Так, чтобы мобильная сеть снова была стабильной, необходимо вернуть работу энергетической инфраструктуры в нормальный режим.

— Мы работаем над этим, понимая нужды операторов. Также отдельно работаем над получением новой партии Starlink — у нас есть финансирование от международных партнеров. Они будут и в Пунктах незламності, и в медицинской сфере, в социальной и энергетической сфере, — заявил Михаил.

По мнению чиновника, в будущем операторы смогут давать более качественную связь украинцам в условиях отключения электроэнергии. 

— С каждой неделей качество связи будет улучшаться. Но обеспечение всех вышек для связи генераторами или батареями — очень сложный процесс. Таких точек около 10 тыс, — добавил Федоров.

Минцифра также продолжает улучшать работу Дії. Чиновник рассказал, какие услуги сейчас в разработке. 

— В ближайшие недели мы будем запускать возможность получить ипотеку. В первую очередь это касается медиков и военных. Это позволит онлайн в несколько кликов подать заявку в банки и получить ответ на запрос, — добавил Федоров.

Также в разработке — новые услуги для ВПЛ. Это касается смены места регистрации, а также возможность полностью закрыть статус. За этот период было зарегистрировано в качестве ВПЛ 1,4 млн украинцев.

Читайте
Смена места жительства ВПЛ в приложении Дія: когда станет доступной новая функция

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Не менее важна, чем десятки MLRS: Резников рассказал о цифровой трансформации в ВСУ
Не менее важна, чем десятки MLRS: Резников рассказал о цифровой трансформации в ВСУ
Google предоставит $2 млн на цифровое образование украинцев — Федоров
Google предоставит $2 млн на цифровое образование украинцев — Федоров
Из-за ракетной атаки интернет-трафик в Украине упал на 65%
Из-за ракетной атаки интернет-трафик в Украине упал на 65%
Украинскую электронную подпись можно будет использовать в ЕС
Украинскую электронную подпись можно будет использовать в ЕС
80% на связи: в Одесской области восстанавливают мобильную сеть, пострадавшую от обстрелов РФ
80% на связи: в Одесской области восстанавливают мобильную сеть, пострадавшую от обстрелов РФ
Цифрограм для учителей: что это и как работает национальный тест
Цифрограм для учителей: что это и как работает национальный тест
Смена места жительства ВПЛ в приложении Дія: когда станет доступной новая функция
Смена места жительства ВПЛ в приложении Дія: когда станет доступной новая функция
Украина получила еще более 1,5 тыс. спутников связи Starlink от Польши
Украина получила еще более 1,5 тыс. спутников связи Starlink от Польши
Знайшли помилку в тексті?
Помилка