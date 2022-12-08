Поставки Starlink и ипотека в Дії: Михаил Федоров о мобильной связи и услугах для украинцев

Глава Минцифры Михаил Федоров рассказал о будущем Starlink в Украине и обновления приложения Дія. Так, чтобы мобильная сеть снова была стабильной, необходимо вернуть работу энергетической инфраструктуры в нормальный режим.

— Мы работаем над этим, понимая нужды операторов. Также отдельно работаем над получением новой партии Starlink — у нас есть финансирование от международных партнеров. Они будут и в Пунктах незламності, и в медицинской сфере, в социальной и энергетической сфере, — заявил Михаил.

По мнению чиновника, в будущем операторы смогут давать более качественную связь украинцам в условиях отключения электроэнергии.

— С каждой неделей качество связи будет улучшаться. Но обеспечение всех вышек для связи генераторами или батареями — очень сложный процесс. Таких точек около 10 тыс, — добавил Федоров.

Минцифра также продолжает улучшать работу Дії. Чиновник рассказал, какие услуги сейчас в разработке.

— В ближайшие недели мы будем запускать возможность получить ипотеку. В первую очередь это касается медиков и военных. Это позволит онлайн в несколько кликов подать заявку в банки и получить ответ на запрос, — добавил Федоров.

Также в разработке — новые услуги для ВПЛ. Это касается смены места регистрации, а также возможность полностью закрыть статус. За этот период было зарегистрировано в качестве ВПЛ 1,4 млн украинцев.

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