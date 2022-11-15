Ноябрь, 15 в 6:27

С началом полномасштабной войны около 1,4 млн украинцев подали заявление на получение справки ВПЛ и оформили регулярные выплаты от государства на портале Дії.

Для украинцев Дія стала незаменимым сервисом, где можно оформить статус ВПЛ, подать заявку на государственные и международные выплаты, просмотреть различные справки и тому подобное.

20 октября 2022 года в Дії сообщили, что вскоре начнется бета-тестирование двух новых услуг для ВПЛ – изменение фактического места жительства и отмены статуса ВПЛ.

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Что известно о услуге изменения фактического места проживания ВПЛ и когда функция станет доступной — далее в материале Фактов ICTV.

Новая услуга Дії: смена места жительства ВПЛ

Совсем скоро в Действии ВПЛ смогут изменить адрес места жительства, если переехали в другой город, или совсем отменить свой статус, если вернулись домой.

— Все это в несколько кликов, без очередей, сбора справок и походов по госорганах.

В Дії сообщили, что перед запуском услуг они проводят бета-тестирование, чтобы проверить, корректно ли работает услуга, и насколько быстро обрабатывают заявки.

Чтобы приобщиться к тестированию изменения адреса фактического проживания ВПЛ, необходимо:

физически находиться на месте нового временного проживания, чтобы подтвердить геолокацию;

иметь справку ВПЛ в Дії.

К сожалению, приобщиться к бета-тестированию новых услуг уже невозможно. Форма регистрации закрыта, поскольку максимальное количество участников уже набрано.

Когда функция будет доступна для всех украинцев

Пока неизвестно, когда две новые функции заработают для всех пользователей сервиса Дія.

Разработчики отмечают, что вскоре только начнется бета-тестирование. После него необходимо будет исправить все ошибки (если таковые будут).

— Совсем скоро в Дії внутренне перемещенные лица смогут изменить адрес места жительства, если переехали в другой город, — говорится в сообщении.

Вероятно, новые функции заработают либо к концу 2022 года, либо в начале 2023 года.