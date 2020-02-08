Постоянно начеку: как израильтяне и палестинцы пытаются держать мир в Иерусалиме

Иерусалим – это город, который считают своим Израиль и Палестина. Президент Дональд Трамп недавно предложил план, как примирить тех, кто воюет за Иерусалим. Он предлагает чтобы столица была таки израильской, а арабов пускали во все священные места. Несмотря на это палестинцы должны построить себе другую столицу под Иерусалимом.

Через этот план уже поднялся скандал, в Иерусалиме начались демонстрации. Палестина заявила, что разорвет отношения с Израилем и США. Столкновения на политической почве здесь не редкость. Однако, в то же время именно этот город – один из самых популярных туристических локаций страны. Ежегодно сюда приезжают миллионы туристов. Детали в сюжете Ольги Читайло.

Напомним, исламские государства отвергли предложенный Дональдом Трампом план примирения Израиля и Палестины.

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