Исламские государства отвергли предложение Трампа по примирению на Ближнем Востоке

Исламские государства отвергли предложенный Дональдом Трампом план примирения Израиля и Палестины.

Представители Саудовской Аравии отметили, что палестинский народ должен получить независимое государство со столицей в Восточном Иерусалиме.

Поэтому они считают, что план Трампа есть ангажированным, ибо одобряет аннексию Израилем палестинских территорий.

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В заявлении Организации указано, что для мусульман со всего мира важно, чтобы Восточный Иерусалим стал постоянной столицей будущего Палестинского государства.

Напомним, президент США Дональд Трамп опубликовал карту новых границ Израиля и Палестины, которые сформируются в результате воплощения “сделки века” по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке.