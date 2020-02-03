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Факты / Мир

Исламские государства отвергли предложение Трампа по примирению на Ближнем Востоке

Исламские государства отвергли предложенный Дональдом Трампом план примирения Израиля и Палестины.

Представители Саудовской Аравии отметили, что палестинский народ должен получить независимое государство со столицей в Восточном Иерусалиме.

Поэтому они считают, что план Трампа есть ангажированным, ибо одобряет аннексию Израилем палестинских территорий.

Читайте: “Сделка века” Белый дом опубликовал план Трампа о мире на Ближнем Востоке

В заявлении Организации указано, что для мусульман со всего мира важно, чтобы Восточный Иерусалим стал постоянной столицей будущего Палестинского государства.

Напомним, президент США Дональд Трамп опубликовал карту новых границ Израиля и Палестины, которые сформируются в результате воплощения “сделки века” по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке.

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