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Постійно напоготові: як ізраїльтяни та палестинці намагаються тримати мир в Єрусалимі

Єрусалим – це місто, що вважають своїм Ізраїль та Палестина. Президент Дональд Трамп нещодавно запропонував план, як примирити тих, хто воює за Єрусалим. Він пропонує щоб столиця була таки ізраїльською, а арабів впускали у всі священні місця. Попри це палестинці мають побудувати собі іншу столицю під Єрусалимом.

Через цей план уже зчинився скандал, в Єрусалимі почалися демонстрації. Палестина заявила, що розірве відносин з Ізраїлем та США. Сутички на політичному підґрунті тут нерідкість. Однак, водночас саме це місто – одна з найпопулярніших туристичних локацій країни. Щороку сюди приїздять мільйони туристів. Деталі у сюжеті Ольги Читайло.

Нагадаємо, ісламські держави відкинули запропонований Дональдом Трампом план примирення Ізраїлю та Палестини.

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