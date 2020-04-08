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Постепенное внедрение: когда рынок земли заработает в полную силу

Закон, который открывает рынок земли, был принят 31 марта 2020 года. Но заработает он только с июля 2021 года. Это, определенно, большой шаг вперед, однако эксперты убеждены, что реформа не будет иметь должного эффекта, так как не радикальная. Для полноценного земельного рынка этого закона недостаточно.

Новый рынок земли предусматривает, что продавать наделы иностранцам запрещено. Разрешать это или нет, украинцы должны решить на референдуме. Также нельзя торговать государственной и коммунальной землей. Три года продавать паи можно только физическим лицам. В одни руки не более 100 гектаров. И только с 2024 года покупать наделы смогут и юридические лица, но не более 10 тыс. гектаров. Во Всеукраинском аграрном совете такой принятый земельный закон считают позитивом для всех. Подробнее в сборном сюжете Фактов ICTV.

Напомним, в Раде зарегистрировали пять постановлений об отмене закона о рынке земли.

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