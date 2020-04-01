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Факты / Украина / Политика

В Раде зарегистрировали пять постановлений об отмене закона о рынке земли

В Верховной Раде зарегистрировали очередной проект об отмене закона о рынке земли.

Уже пятое постановление №2178-10-П4 подали нардепы из фракции Батькивщина Иван Кириленко и Вадим Ивченко.

Это уже третий подобный проект от Батькивщины. Еще два поставновления инициировали внефракционные нардепы — Оксана Савчук и Антон Поляков.

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Согласно установленной процедуре, председатель Верховной Рады не может подписывать принятый законопроект, пока народные депутаты не рассмотрят проекты постановлений об отмене голосования.

Напомним, Верховная Рада в ночь на 31 марта приняла закон №2178-10 о рынке земли. За него проголосовали 259 народных депутатов. Всего в законопроект было внесено 4018 поправок, однако нардепам удалось договориться.

Источник: Верховная Рада

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