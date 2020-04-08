Поступове впровадження: коли ринок землі запрацює в повну силу

Закон, що відкриває ринок землі, був ухвалений 31 березня 2020 року. Та запрацює він лише з липня 2021 року. Це, безумовно, великий крок вперед, проте експерти переконані, що реформа не матиме належного ефекту, бо не радикальна. Для повноцінного земельного ринку цього закону недостатньо.

Новий ринок землі передбачає, що продавати наділи іноземцям заборонено. Дозволяти це чи ні, українці мають вирішити на референдумі. Також не можна торгувати державною і комунальною землею. Три роки продавати паї можна лише фізичним особам. В одні руки не більше 100 гектарів. І лише з 2024 року купувати наділи зможуть і юридичні особи, але не більше 10 тис. гектарів. У Всеукраїнській аграрній раді такий ухвалений земельний закон вважають позитивом для усіх. Докладніше у збірному сюжеті Фактів ICTV.

Нагадаємо, у Раді зареєстрували п’ять постанов про скасування закону про ринок землі.

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