Британские самолеты, доставляющие вооружение Украине, вынуждены облетать Германию

Транспортные самолеты C-17 Великобритании перевозят в Украину легкое противотанковое вооружение на фоне все более угрожающего поведения со стороны Российской Федерации. Об этом сообщил журналист Джордж Эллисон.

BREAKING NEWS | British C-17 transport aircraft are currently ferrying anti-armour weaponry to Ukraine in the face of increasing Russian rhetoric. pic.twitter.com/ZsMyDQoZPw

— George Allison (@geoallison) January 17, 2022