Британские самолеты, доставляющие вооружение Украине, вынуждены облетать Германию

Транспортные самолеты C-17 Великобритании перевозят в Украину легкое противотанковое вооружение на фоне все более угрожающего поведения со стороны Российской Федерации. Об этом сообщил журналист Джордж Эллисон.

— Британские транспортные самолеты C-17 переправляют в Украину противотанковое вооружение в условиях более угрожающей российской риторики, — говорится в сообщении.

BREAKING NEWS | British C-17 transport aircraft are currently ferrying anti-armour weaponry to Ukraine in the face of increasing Russian rhetoric. pic.twitter.com/ZsMyDQoZPw — George Allison (@geoallison) January 17, 2022

Судя по избранному маршруту самолетов C-17, Германия, вероятно, отказала им в праве на полет.

В заявлении министра обороны Бена Уоллеса в Палате общин 17 января 2022 года говорится:

— Сейчас десятки тысяч российских военных находятся вблизи границы с Украиной. Их развертывание не рутинно, они оснащены танками, боевыми бронированными машинами, реактивной артиллерией и баллистическими ракетами малой дальности. Я могу подтвердить Палате представителей, что на фоне все более угрожающего поведения со стороны России и в дополнение к нашей текущей поддержке Великобритания предоставляет новый пакет помощи в безопасности для повышения обороноспособности Украины, — заявил он.

Речь идет о поставках Украине легких противотанковых оборонных систем. В рамках операции ORBITAL небольшое количество британского персонала проведет обучение в течение короткого периода времени.

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Источник: UK Defense Journal