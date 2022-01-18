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Британские самолеты, доставляющие вооружение Украине, вынуждены облетать Германию

Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель
Британські літаки C17

Транспортные самолеты C-17 Великобритании перевозят в Украину легкое противотанковое вооружение на фоне все более угрожающего поведения со стороны Российской Федерации. Об этом сообщил журналист Джордж Эллисон.

— Британские транспортные самолеты C-17 переправляют в Украину противотанковое вооружение в условиях более угрожающей российской риторики, — говорится в сообщении.

Судя по избранному маршруту самолетов C-17, Германия, вероятно, отказала им в праве на полет.

В заявлении министра обороны Бена Уоллеса в Палате общин 17 января 2022 года говорится:

— Сейчас десятки тысяч российских военных находятся вблизи границы с Украиной. Их развертывание не рутинно, они оснащены танками, боевыми бронированными машинами, реактивной артиллерией и баллистическими ракетами малой дальности.

Я могу подтвердить Палате представителей, что на фоне все более угрожающего поведения со стороны России и в дополнение к нашей текущей поддержке Великобритания предоставляет новый пакет помощи в безопасности для повышения обороноспособности Украины, — заявил он.

Речь идет о поставках Украине легких противотанковых оборонных систем. В рамках операции ORBITAL небольшое количество британского персонала проведет обучение в течение короткого периода времени.

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Источник: UK Defense Journal

Фото: Depositphotos

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