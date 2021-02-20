Потепление идет в Украину: ждать ли подтоплений и паводков

Потепление идет в Украину – в субботу, 20 февраля, температура воздуха поднялась в западных областях, а в воскресенье — по всей стране. Но вместе с солнцем будет таять снег, а его этой зимой выпало немало.

В Одессе несколько недель назад после резкого потепления улицы залило водой, дороги подмыло, кое-где образовались провалы. Потоп случился из-за забитых канализаций.

Накануне потепление до такой ситуации львовские коммунальщики готовятся заранее.

В Киеве только на одном из полигонов в Шевченковском районе — 26 тыс. тонн снега. И таких в столице около 12, большинство — уже заполнены. С начала снегопадов всего в городе вывезли более 90 тыс. тонн. Но коммунальщики говорят, потопа не случится, потому что потепление будет не резким, а канализации — прочищены.

А вот на Закарпатье наводнения точно будут — не сейчас, но весной, говорят синоптики. Сейчас снег будет таять постепенно. Днем на равнине будет до +12, ночью мороз. В конце февраля и марта — опять холодно. Синоптики говорят, что температура будет медленно подыматься. Но если резко потеплеет и еще будет дождь, серьезных подтоплений не избежать.

Прогноз погоды в Украине на воскресенье

Синоптики Укргидрометцентра прогнозируют, что 21 февраля будет облачно везде, кроме западных областей. Там время от времени будет появляться солнце.